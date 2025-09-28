CHP Çanakkale Merkez İlçe Kongresi Gerçekleşti
CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı 39. Olağan Kongresi, tek liste ile gerçekleştirildi. Mevcut başkan Can Ergun, yeniden başkanlığa seçildi ve destek veren partililere teşekkür etti.
CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı 39. Olağan Kongresi yapıldı.
CHP Çanakkale Merkez İlçe Kongresi, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler Binası Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşti.
Tek listeyle gerçekleşen kongrede mevcut başkan Can Ergun, yeniden başkanlığa seçildi.
Ergun, kendisine destek veren partililere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Politika