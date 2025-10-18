Haberler

CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda Levent Gürbüz Yeniden Seçildi

CHP Çanakkale İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde Levent Gürbüz, tek listeyle yeniden il başkanı olarak seçildi. Kongre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi Yerel Yönetimler Binası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın yaptığı kongre tamamlandı.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut il başkanı Levent Gürbüz yeniden başkan seçildi.

Kongreye CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, çevre ilçe belde ve ilçe belediye başkanları ile parti üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Politika
