CHP Çal İlçe Başkanlığı Seçimleri Öncesi Kriz: 12 Mahallede Delege Seçimi Yapılmadı

CHP Çal İlçe Başkanlığı seçimleri öncesinde örgütte ciddi bir kriz yaşanıyor. İlçede 12 mahallede delege seçimi yapılmadığı ortaya çıktı. Çalcakırlar, Çal Kuyucak, Dağmarmara, Hançalar, Kabalar, Kaplanlar, Karakaya, Karapınar, Ortaköy, Peynirciler, Sakızcılar ve Yazır mahallelerinde delege seçimleri gerçekleştirilmedi.

Mahallelerden gelen tepkiler büyüyor. Üyeler, Denizli İl Başkanlığı'na dilekçeler sunarak "Demokratik işleyişin engellendiğini, partililerin iradesinin yok sayıldığını" belirtti. Birçok mahalleden yapılan şikayetlerde, delegelerin belirlenmemesinin partide eşitlik ilkesine ve demokratik işleyişe aykırı olduğu vurgulandı.

"Demokrasiye aykırı bu tutum kabul edilemez"

Yazır Mahallesi üyeleri tarafından İl Başkanlığı'na gönderilen dilekçede, "Üye sayımız olmasına rağmen seçim yapılmamıştır. Demokrasiye aykırı bu tutum kabul edilemez. En kısa sürede mahallemizde seçim yapılmasını talep ediyoruz" denildi. Benzer tepkiler diğer mahallelerden de yükseldi.

Parti kulislerinde mevcut başkan Ömer Dağlı'nın bazı mahallelerde seçim yapılmayacağını söylediği konuşuluyor. Ayrıca İl Başkanı Ali Osman Horzum'un da "Ben mevcut başkan Ömer Dağlı'yı istiyorum" dediği iddiası, örgüt içinde tartışmaları daha da derinleştirdi.

Adaylık yarışı gölgede kaldı

Öte yandan CHP Çal'da adaylık yarışı da yaşanıyor. 2014 yılında Çal'da meclis üyeliği yapan, uzun yıllardır parti üyesi olan ve örgüt içinde etkin bir isim olarak bilinen Hüsamettin Ersoy, ilçe başkanlığı için aday oldu. Ersoy'un adaylığı ilçede heyecana neden olurken, delege seçimlerinde yaşanan kriz bu heyecanın önüne geçti.

Çal'da 12 mahallede delege seçilmemesi, "parti içi demokrasiye gölge düşürülüyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde hem ilçe başkanlığı yarışı hem de mahallelerden yükselen itirazların daha da büyümesi bekleniyor. - DENİZLİ