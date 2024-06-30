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CHP Boyabat İlçe Başkanlığına Hülya Fadime Çelik yeniden seçildi

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Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda Hülya Fadime Çelik tek aday olarak katıldı ve 45 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Çelik ve Boyabat CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Melek Günal'a teşekkür ederek, il yönetiminin destek olmaya devam edeceğini belirtti. Çelik ise delegelere ve partililere güvenleri için teşekkür etti.

CHP Boyabat İlçe Başkanlığına yeniden Hülya Fadime Çelik getirildi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula mevcut başkan Hülya Fadime Çelik tek aday olarak katıldı.

Kongrede kullanılan 45 oyun tamamını alan Çelik, yeniden başkanlığa seçildi.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimler döneminde partilerinin görevlilerine yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür ederek, "İlçe Başkanımız Hülya Fadime Çelik ve Boyabat CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Melek Günal'a özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İl yönetimi olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da yönetime destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelik de önceki yönetimlerde görev alanlara ve kendisine olan güvenleri için delegelere ve partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Politika

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