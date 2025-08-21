CHP Aydın İl Başkanı Saatçı'dan Birlik Mesajı

CHP Aydın İl Başkanı Saatçı'dan Birlik Mesajı
CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişini değerlendirirken, muhalefetin nasıl yapılacağına dair mesajlar verdi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Saatçı, kentte birlik beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesini değerlendiren Saatçı, "Muhalefetlik nasıl yapılır hep beraber yaşayacağız, birlik beraberlik içindeyiz, güçlüyüz. Bundan sonra çalışmalarımız her belediye meclisinin öncesinde toplantılarımız yapılacak, tartışılacak ve doğru şekilde hareket yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
