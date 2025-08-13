CHP Aydın'da Yerel Seçim Değerlendirmesi Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin, Aydın'da ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısına Zeybek ve Aytekin'in yanı sıra 10 ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Zeybek, CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi meclisi grup başkan vekilliğine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, grup sözcüğüne Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in seçildiğini söyledi.

CHP'nin, yerel seçimde yüzde 50,5 oyla Aydın Büyükşehir'de bir kez daha seçildiğini hatırlatan Zeybek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde etkilediği belediye başkanları ve bir kısım belediye meclis üyesini de AK Parti'ye götürmek istiyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise CHP'nin kişilerle var olmadığını belirterek, "İşten çıkarılma korkusuyla partiden istifa eden üyelerimiz var. CHP'nin gücü sayesinde yıllardır 'topuklu efe' naraları atanlar önüne bir dosya konduğu anda CHP'den topuklayıp gidip AK Parti saflarına ne yazık ki katılmayı tercih etme noktasına gelmişlerdir. Bugünler geçecek. CHP, Aydın'da da Türkiye'de de birinciliğini yükselterek devam edecek." diye konuştu.