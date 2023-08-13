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CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu Güven Tazeledi

Politika Haberleri

Arif Ferahoğlu, Amasya'da yapılan kongrede oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Yaklaşan yerel seçimler için delegelere teşekkür ederek omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi. Amasya'da taksiler denetlendi ve fahiş fiyat uygulayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, güven tazeledi.

Bir düğün salonunda yapılan kongreye mevcut başkan Ferahoğlu, tek liste halinde katıldı.

Ferahoğlu, 416 delegenin 214'ünün oy kullandığı kongrede oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Arif Ferahoğlu, delegelere teşekkür ederek, yaklaşan yerel seçimler için omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi.

Amasya'da teksilere denetim

Amasya'da taksiler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde, kurallara aykırı olarak taksimetre açmadan müşterilere fahiş fiyat uygulandığı şikayetleri üzerine denetim yaptı.

Denetimler sonucunda, müşterilere fahiş fiyat uygulandığı belirlenen taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Politika

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