CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu Güven Tazeledi

Arif Ferahoğlu, Amasya'da yapılan kongrede oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Yaklaşan yerel seçimler için delegelere teşekkür ederek omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi. Amasya'da taksiler denetlendi ve fahiş fiyat uygulayan sürücülere cezai işlem uygulandı.