CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi Başladı

CHP'nin 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi, mevcut İl Başkanı Ümit Erkol'un tek aday olarak katıldığı seçimle başladı. Kongrede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'deki adaletsizliklere karşı Türk milletinin sandıkta gereken cezayı vereceğini belirtti.

CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi, başladı. Mevcut İl Başkanı Ümit Erkol, kongrede tek aday olarak seçime girdi.

CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Kongreye; TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar ve Yalçın Karatepe, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi.

'TÜRK MİLLETİ GEREKEN CEZAYI VERECEKTİR'

Programda, Amsterdam'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mesajları okundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi daha iyi yöneteceklerine inandıklarını belirterek, "Ankara'da o kadar engellemeye rağmen, baskıya rağmen oy oranımız rekora çıkıp belediye sayımız arttıysa, yapılacak ilk genel seçimlerde bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Türk milleti sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara, bugünkü yönetenlere mutlaka verecektir" diye konuştu.

'BÜYÜK VE ZORLU YÜRÜYÜŞE HAZIRIZ'

CHP İl Başkanı Ümit Erkol ise "Yeni dönemde, birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza ve bana bir kez daha biraz sonra kullanacağınız oylarla güvenoyu verip bizi yeniden göreve getirirseniz, sizlerle birlikte bu büyük ve zorlu yürüyüşe hazırız" dedi.

Divan Başkanlığı'na yapılan başvuruyla, Ümit Erkol il başkanlığı için yeniden aday oldu. Erkol'un tek aday olarak girdiği seçimde, 650 delege için oy verme işleminin başlaması bekleniyor.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
