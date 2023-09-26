CHP 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak

CHP'de 38'inci olağan kurultayın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

CHP Parti Meclisi, genel merkezde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda son siyasi gelişmeler, 38'inci olağan kurultayın toplanacağı yer, gün ve saatin belirlenmesi, genel merkez ve 81 il başkanlığının ilçeleri de kapsayan 2022 yılı kesin hesaplarının onaylanması gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü. Toplantıda 38'inci olağan kurultayın oy birliği ile 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan, olağan kurultayda belirlenecek yeni dönem PM, Yüksek Disiplin Kurulu ve genel başkanın alacağı kararla tüzük kurultayı tarihi hakkında değişim yapabileceği de belirtildi.