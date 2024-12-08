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Ceylanpınar'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Ceylanpınar'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Çöküşünü Kutladı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'de Beşar Esed rejiminin sona ermesi sevinçle kutlandı. Kalabalık, bayram şekeri atarak coşkularını paylaştı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da Suriyeliler, Beşar Esed rejiminin çöküşünü coşku ile kutluyor. Kadınlar, toplanan kalabalığın üzerine bayram şekeri atarak sevinçlerini paylaştı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Beşar Esed döneminin sona ermesinin ardından Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da bulunan Suriyeliler, kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında toplanan kalabalığın üzerine bazı kadınlar bayram şekeri atarak sevinçlerini paylaştı.

Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile yapılan kutlamalar sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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