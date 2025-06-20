Cevdet Yılmaz, KKTC'de Ziyaretlerde Bulundu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Güzelyurt kentinde incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi ve Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ilk olarak inşası süren Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Ardından Güzelyurt'taki kafede Kıbrıs Türkü gençlerle bir araya gelen Yılmaz, onlarla sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yer alan Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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