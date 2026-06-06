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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda insan onuru ve eşit vatandaşlık ilkesini vurgulayarak, farklılıkların zenginlik olduğunu ve kimseye cinsiyet, etnik kimlik veya sosyal konum üzerinden incitici ifadeler kullanılamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan onuru ve eşit vatandaşlık ilkesinin toplumun temel değerleri arasında yer aldığını belirterek, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği veya sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamayacağını ifade etti. Yılmaz paylaşımında, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yılmaz, farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu öne çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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