Cevdet Yılmaz: İki Devletli Çözüm Artık Kaçınılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ta federasyon modelinin tükendiğini belirterek, Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ta yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modelinin tükendiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım bugün KKTC Cumhuriyet Meclis'inde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım bugün KKTC Cumhuriyet Meclis'inde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğini, kimliğini ve geleceğini koruma kararlılığının güçlü bir tezahürüdür. Yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modeli artık tükenmiştir. Adada gerçekçi, sürdürülebilir ve adil bir çözüm ancak iki egemen, eşit devlet temelinde mümkündür. Bu tarihi kararda iradesini iki devletli çözüm yönünde ortaya koyan tüm milletvekillerimizi kutluyor; Kıbrıs Türk halkının geleceği, huzuru ve onuru adına gösterdikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü'nün, kendi kararlarını alma ve geleceğini belirleme iradesine desteğimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
