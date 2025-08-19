Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ukrayna Konusunda Toplantıya Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ukrayna Konusunda Toplantıya Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'TEMASLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME YAPILDI'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'TEMASLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME YAPILDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 13 Ağustos 2025 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinden sonra bugün de Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na katıldım. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya devlet başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından; Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, AB ve NATO temsilcileri ile Washington'da Sayın Trump arasında yapılan temaslar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabalar yeni bir boyut kazanacaktır. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.