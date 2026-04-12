Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran müzakereleriyle ilgili ateşkesin etkili uygulanması ve kalıcı barış için diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD- İran müzakerelerine ilişkin, "Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

