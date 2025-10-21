Haberler

Cevdet Yılmaz'dan CHP Liderine Tepki: 'Milli İradeye Saygısızlık'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine karşı çıkarak, bu ifadelerin milli iradeye saygısızlık olduğunu belirtti. Yılmaz, ana muhalefet temsilcilerinin tehdit ve nefret söylemi içeren kelimelerinin demokratik siyaseti olumsuz etkilediğini vurguladı.

CUMURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yılmaz, "Üslub-u beyan aynıyla insan' derler. Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır. Demokratik eleştiri hakkı ile marjinal örgüt dilini karıştıran bu yaklaşım, siyasetin itibarına ve demokratik atmosfere vurulan bir darbe niteliğindedir. Aynı zamanda acziyetin ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur. CHP Genel Başkanının kendisini yargı yerine koyarak sarfettiği sözler ise hukuk devleti ve bağımsız yargı konusundaki anlayışını ortaya koymuştur. Demokratik siyaseti enfekte eden bu üsluba en güzel karşılığı akıl ve vicdan terazisinde halkımız verecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
