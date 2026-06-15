Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ABD-İran mutabakatı memnuniyet verici

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir. Diplomatik süreçlere katkı sunan tüm ülkeleri ve liderleri tebrik ediyor, barış anlaşmasının sabotaja uğramadan, provokasyonlar ile zayıflatılmadan tamamlanmasını ve etkili şekilde uygulanmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü ve etkin diplomasisi ile barışa, istikrara ve karşılıklı iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı