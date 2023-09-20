Çerkeş'te düzensiz göç operasyonu: 14 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ulusu Mahallesi'nde bir evde düzensiz göçmenler tespit edildi ve gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.