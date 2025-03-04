Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve 53 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

KÜSKÜNLER YAN YANA SAF TUTTU

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki seçimlerde CHP'nin adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze için camiye geldi. CHP'nin üç ismi, Akbayram'ın cenaze töreninden yan yana saf tuttu.

GÖZ TEMASI YOK

İnce, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun cenaze töreninde birbirleriyle göz temasından kaçınması dikkat çekerken sadece selamlaşmakla yetindiler.