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Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

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Usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenaze töreninde aralarının açık olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana namaz kıldı.

Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve 53 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

KÜSKÜNLER YAN YANA SAF TUTTU

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki seçimlerde CHP'nin adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze için camiye geldi. CHP'nin üç ismi, Akbayram'ın cenaze töreninden yan yana saf tuttu.

Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

GÖZ TEMASI YOK

İnce, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun cenaze töreninde birbirleriyle göz temasından kaçınması dikkat çekerken sadece selamlaşmakla yetindiler.

Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan:

1inci cumhurbaskani adayi 2inci cumhurbaskani adayi 3uncu cumhurbaskan adayi yendide yendi yendide yendi hahahahaha

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Sağdan sola: Kızgın, Utangaç, Ağlamaklı.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

cenazede küslük olmaz

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Haber YorumlarıMelik:

neden namaz kılmıyorlar? imam cenaze namazı kılıyor bunlar kaşları çatık seyrediyor ilginç

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