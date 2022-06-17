Çavuşoğlu, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Balkan ziyaretini sürdürüyor. Saraybosna'da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne her zaman destek verdiğimiz kardeş Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız" dedi. - SARAYBOSNA İhlas Haber Ajansı / Politika Hüseyin Kavazoviç Mevlüt Çavuşoğlu Saraybosna Politika Haberler

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