Çavuşoğlu, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Çavuşoğlu, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Balkan ziyaretini sürdürüyor. Saraybosna'da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne her zaman destek verdiğimiz kardeş Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız" dedi. - SARAYBOSNA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hüseyin Kavazoviç Mevlüt Çavuşoğlu Saraybosna Politika Haberler

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