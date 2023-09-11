Çankırı Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Bitlis'in Güroymak Kaymakamı olarak göreve başladı

Çankırı Şabanözü Kaymakamlığından Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığına atanan Mehmet Zahid Uzun, görevine başladı. Uzun, ilçedeki kamu görevlileri tarafından karşılandı ve ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Çankırı Şabanözü Kaymakamlığından Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığına atanan Mehmet Zahid Uzun görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis'in Güroymak Kaymakamı olarak atanan Uzun, ilçedeki kamu görevlileri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılandı. Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Uzun, ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. - BİTLİS