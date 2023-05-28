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Çankırı'da oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Çankırı'da vatandaşlar, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için saat 08.00'den itibaren, oy kullanmak için okullara gelmeye başladı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için saat 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başladı. Çankırı'da da vatandaşlar oy kullanma işleminin başlaması ile birlikte okullara gelerek oy kullanmaya başladı. 126 bin 252 seçmenin oy kullanacağı Çankırı'da 701 sandıkta oy kullanım işlemi gerçekleştiriliyor. Oy kullanmak için okullara gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı.

Çankırı'da oy verme işlemi başladı

ÇANKIRI - Çankırı'da vatandaşlar, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için saat 08.00'den itibaren, oy kullanmak için okullara gelmeye başladı.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için saat 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başladı. Çankırı'da da vatandaşlar oy kullanma işleminin başlaması ile birlikte okullara gelerek oy kullanmaya başladı. 126 bin 252 seçmenin oy kullanacağı Çankırı'da 701 sandıkta oy kullanım işlemi gerçekleştiriliyor. Oy kullanmak için okullara gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan - Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Çankırı Politika Haberler

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