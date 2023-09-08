Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Vatandaşlara Hizmet Etmeye Devam Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe halkıyla düzenli olarak bir araya gelmeye, onların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye ve kendilerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Sandıkçı, Canik için durmak yok diyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Tek gayemiz vatandaşlarımıza hizmet etmek ve ilçemize yeni eserler kazandırmak. Canik için durmak yok" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçe halkıyla düzenli olarak bir araya gelmeye, onların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye ve kendilerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Canikli vatandaşlar, Başkan İbrahim Sandıkçı'nın ilçede hayata geçirdiği projeleri ve sahada gerçekleştirdiği çalışmaları takdir ve beğeni karşılıyor. Vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ettiklerini ve Canik için büyük bir azimle çalışmaya devam ettiklerini, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda gerekli çalışmaların süratle yapıldığını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle daima biriz, beraberiz, hep birlikte Canik'iz" diye konuştu.

"Canik için durmak yok"

İlçede her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerinin hızla karşılandığını ifade ederek, "İlçemizin dört bir köşesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyor, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Tek gayemiz vatandaşlarımıza hizmet etmek ve ilçemize yeni eserler kazandırmak. İlçemizde çalışmalarımızı gayretle sürdürürken, vatandaşlarımızın talep ve önerini yerinde diliyoruz. İnsanı merkeze alan bir yerel yönetim anlayışıyla, çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, vatandaşlarımız taleplerini hızla karşılıyoruz. Özelikle hemşehrilerimizi evlerinde, iş yerlerinde ve mahallelerimizde ziyaret ediyor, talep ve önerilerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. İlçemizi vatandaşlarımızla el ele yönetiyoruz. Çünkü Hemşehrilerimizle daima biriz, beraberiz, hep birlikte Canik'iz. Canik'imize kazandırdığımız nitelikli okullar, yeni eğitim alanları, sosyal donatı alanları, konforlu ve güvenli yollarla çehresini değiştirirken aynı zamanda marka bir kent haline getirdik" şeklinde konuştu. - SAMSUN