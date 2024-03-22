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Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şüpheli sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

Soruşturma sürecinde binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi savcılığa ifade verdi. Bazı ifadelerde adı geçtiği belirtilen CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 15:00 sıralarında adliyeye giriş yaptı.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen Kaftancıoğlu basın mensuplarına gülümseyerek "Kolay gelsin... Beni özlemişsiniz herhalde, çıkışta görüşürüz." dedi.

HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Kaftancıoğlu, geçen hafta kendisi hakkında para sayma görüntüleriyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yapmıştı.

Kaftancıoğlu "Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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