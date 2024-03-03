Çanakkale'de İYİ Parti'den 250 üye istifa etti

Çanakkale'de, aralarında eski İYİ Parti Merkez İlçeTeşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 250 üye partiden istifa etti.

Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu.

Partinin emek verenleri olarak istifa ettiklerini açıklayan Demirbilek, "İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt ve Çanakkaleli olmayan 'ithal' meclis üyelerinin üzerinden tüm desteğimizi çekiyoruz. Gönüllü olarak kurduğumuz İYİ Parti Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvediyoruz." dedi.