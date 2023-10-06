Çanakkale'de Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma operasyonunda, hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ezine ilçesi Kestanbol bölgesinde saat 02.30'da düzenlenen operasyonda, 64 MA 0519 plakalı hafif ticari aracın içinde 3'ü erkek, 1'i kadın, 4'ü erkek çocuk ve 1'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör A.R.A. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi. Organizatör A.R.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.