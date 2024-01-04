Çameli Belediye Meclisi 2024 Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Denizli'de Çameli Belediye Meclisinin 2024 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çameli Belediye Meclisinin yapılan ilk toplantısında gelen yazılar gündeme alınarak Belediye Meclisi tarafından değerlendirildi. Belediyede görev yapan Zabıta Memurlarına 2024 yılında ödenecek olan fazla çalışma aylık maktu ücreti belirlendi. Çameli Belediyesinde 2023 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıtların denetlenmesi amacıyla siyasi parti guruplarının meclis üye tam sayısına oranlamasıyla bulunan beş kişilik Denetim Komisyonu üyeleri yapılan gizli oylamayla Keziban Aksoy Uyğun, İdris Öz, Hüseyin Bakırtaş, İlhan Kandemir, Muharrem Köroğlu olarak seçildi. Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı uygun görülerek kabul edildi.

Şubat ayı Belediye Meclisi Toplantısının 01.02.2024 Perşembe günü saat 11.00'de yapılmasına karar verildi. - DENİZLİ