C-130 Askeri Uçağı Kazası: Çalışmalar Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor. Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - TİFLİS