Büyükgümüş, Çınarcık ve Esenköy'de esnaf ve vatandaşların taleplerini diledi

Yalova'nın Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesinde esnafları ziyaret eden AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, talep ve şikayetlerini dinledi.

Büyükgümüş ilk olarak Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti. Büyükgümüş, ardından Soyer ve AK Parti Çınarcık İlçe Başkanı Hüseyin Günay ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Burada vatandaş ve esnafların talep ve şikayetlerini dinleyen Büyükgümüş ve beraberindekilerinin bir sonraki durağı Esenköy beldesi oldu. Burada ilk durak belediye binası oldu. Başkan Mehmet Temel ile bir araya gelen Büyükgümüş, beldedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından bu kez Esenköy esnafı gezildi.

AK Parti Esenköy Belde Başkanı Mehmet Kaptan da esnaf ziyaretlerinde yer aldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika