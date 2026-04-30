Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte toplam 31 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Hasan Akgün'ün 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılması istendi. Öte yandan suçtan elde edildiği düşünülen 13 taşınmaza el konulması talep edildi. 14 eylemin yer aldığı iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı