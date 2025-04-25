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Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testi pes dedirtti

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İstanbul'daki depremin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, binaları duvarlara vurarak ve fenerle kontrol etmesi eleştirilere neden oldu. Paylaşılan görüntülerin altına "Karpuz mu o dayı?", "Yeni teknoloji olsa gerek" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrilirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina denetimi yöntemi tartışma yarattı.

DUVARLARI TIKLATARAK DEPREM KONTROLÜ YAPTI

Depremin ardından sahaya çıkan Başkan Akgün, bazı binaların güvenliğini duvarlara vurarak ve fener tutarak kontrol etti. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde Akgün'ün bu basit yöntemlerle binaları "denetlemesi" büyük şaşkınlık yarattı.

Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ben şahsen ben ikna oldum sağlam...
  • Karpuz mu o dayı?
  • Aşırı bilimsel...
  • Rapor tamam o halde...
  • Yeni teknoloji olsa gerek...
  • Temu'dan aldığım depremsavar.
Belediye başkanının binalara yaptığı
Haberler.com / Fatih Kayalı - Politika
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıSelim Güler:

Chp Istanbulu bitirdi borc icinde hapiste yatan götürdü ,tabikide böyle tasarruf yapmak zorundalar.Hükümetimiz hic yardim etmesin bu chplilere kendi baslarinin caresine baksinlar.

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Haber Yorumlarıkdr:

heykel tokatlamaya benzemez o dayı

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Koca koca insanlar, kendilerini nasil komik hallere dusuruyor... Birak isin muhendisi gelsin baksin. Sen agir ol ki sayilasin...

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Haber YorumlarıTarafsız yorum:

Deprem sonrası ilk tespiti gözle (fener tutarak aydınlatmış) yapmak gayet normal değil mi? Çatlak, kırık dökük var mı, esneme var mı, sıvada oynama/ kayma var mı?Bunlar vurduğunda çıkan tok ses ile anlaşılmaz mı? Günlerce ilgilinin gelmesini, test sonucunu mu bekleyecek işine dönmek/ görev yapmak için? İlk tespiti yapacak ki vatandaşa/acil gereksinimi olana müdahale edebilmek üzere güvenli yapıda koordinasyonu sağlasın. Acil eylem planları/stoklar şart. Bilinçli vatandaş da lazım.

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Haber Yorumlarıgirilmez:

CHP ise şaşırmaya gerek yok

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İşte bu tür adamlar Belediye Başkanı olmuş..

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

dostlar alışverişte görsün

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

Adamın günahını almayın lütfen, bizlerde karpuzu tıklayarak alıyoruz, belki adam tıklayarak kolonların, kirişlerin, betonun, demirlerin, temelin binanın ve malzemelerin uygunluğu sağlamlığını kaç şiddetindeki depreme dayanabileceğini ölçebiliyordur

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Falcı mıdır nedir?!

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Haber YorumlarıKamile Soyteki:

canım Türkiye’m usulü kesmece bina değerlendirmesi

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