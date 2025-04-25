Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testi pes dedirtti
İstanbul'daki depremin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, binaları duvarlara vurarak ve fenerle kontrol etmesi eleştirilere neden oldu. Paylaşılan görüntülerin altına "Karpuz mu o dayı?", "Yeni teknoloji olsa gerek" şeklinde yorumlar yapıldı.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrilirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina denetimi yöntemi tartışma yarattı.
DUVARLARI TIKLATARAK DEPREM KONTROLÜ YAPTI
Depremin ardından sahaya çıkan Başkan Akgün, bazı binaların güvenliğini duvarlara vurarak ve fener tutarak kontrol etti. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde Akgün'ün bu basit yöntemlerle binaları "denetlemesi" büyük şaşkınlık yarattı.
Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ben şahsen ben ikna oldum sağlam...
- Karpuz mu o dayı?
- Aşırı bilimsel...
- Rapor tamam o halde...
- Yeni teknoloji olsa gerek...
- Temu'dan aldığım depremsavar.