Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testi pes dedirtti

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrilirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina denetimi yöntemi tartışma yarattı.

DUVARLARI TIKLATARAK DEPREM KONTROLÜ YAPTI

Depremin ardından sahaya çıkan Başkan Akgün, bazı binaların güvenliğini duvarlara vurarak ve fener tutarak kontrol etti. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde Akgün'ün bu basit yöntemlerle binaları "denetlemesi" büyük şaşkınlık yarattı.

Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;