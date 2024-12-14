Bütçe görüşmelerinde ücretli yemek iddialarına TBMM'den yanıt

TBMM Başkanlığı, bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ücreti alınmadığını, aksi iddiaların tamamen yalan olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ücretsiz, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ücretli olduğuna" dair paylaşımların yer aldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Söz konusu paylaşımların "tamamen yalan" olduğu bildirilen açıklamada, "TBMM'de bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır. Konuyla ilgili olarak bu yalan paylaşımı yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.