Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa politika haberi | Milletvekili Dülger Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Politika Haberleri

Bursa politika haberi | Milletvekili Dülger Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Bursa haberleri... AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Azerbaycan'da trafik kazası son Başbakan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Azerbaycan'da trafik kazası son Başbakan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Dülger, Azerbaycan seyahati sırasında ciddi bir trafik kazası geçiren son Başbakan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım 'ı tedavisinin devam ettiği Çam ve Sakura Hastanesinde ziyaret ederek şifa ve geçmiş olsun dileklerimi ilettiğini ifade ederek, " İnanıyorum ki yapılan iyilikler ve ülkeye yapılan bunca hizmet bu ciddi kazada sadakayı cariye olmuş, Allah kendisini ve beraberindekileri korumuştur. Daha çok hizmette bulunabilmesi imkanını bağışlayan Allah'a şükürler olsun diyorum Çok şükür sağlık durumları iyi, Rabbim acil şifalar versin" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Binali Yıldırım Milletvekili AK Parti Kilis Politika Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title