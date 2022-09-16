Bülent Kuşoğlu'nun sözleri sonrası CHP'den ilk açıklama: Altılı masanın liderleri dışında kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, bazı yayın organlarında CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" açıklamasına yanıt verdi. Öztrak yaptığı açıklamada, ''Altılı masanın liderleri dışında kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur'' dedi.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için aday tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun, ''Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa, ben hazırım" çıkışından sonra adaylık yarışması oldukça kızışmış durumda. Son olarak Kılçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bazı medya organlarında yer alan "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadelerine tepki gösterdi.

ADAYLIK KONUSUNDA YETKİ LİDERLERDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'dan Kuşoğlu'na çok net yanıt geldi. Öztrak, '' Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur'' dedi.