Bülent Arınç ve oğlu Manisa Valisi'ni ziyaret etti

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, önceki gün görevine başlayan Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Vali Enver Ünlü'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti, başarılar diledi. Vali Enver Ünlü ziyarette, kadim bir şehir olan Manisa'da görev yapacak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri dolayısı ile Bülent Arınç ve Ahmet Mücahit Arınç'a teşekkür etti. - MANİSA