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Bülent Arınç’tan Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar’a ’Hayırlı olsun’ ziyareti

Bülent Arınç’tan Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar’a ’Hayırlı olsun’ ziyareti
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22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şehzadeler Kaymakamlığı görevine atanan Günhan Yazar’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şehzadeler Kaymakamlığı görevine atanan Günhan Yazar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette ilçenin gelişimi ve kamu hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şehzadeler Kaymakamlığı görevine atanan Günhan Yazar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şehzadeler Kaymakamlığı'nda gerçekleşen ziyarete AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband ile İlçe Koordinatörü Mustafa Perkmen de katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Şehzadeler ilçesinin gelişimi, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Kaymakam Günhan Yazar'a yeni görevinde başarılar dileyen Bülent Arınç, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve verimli bir anlayışla yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Arınç, Yazar'ın Şehzadeler'e önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek yeni görevinin kendisi ve ilçe halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar ise nazik ziyaretlerinden dolayı Bülent Arınç ile beraberindeki heyete teşekkür etti. Yazar, kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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