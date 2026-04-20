Bülent Arınç: Geleceğimizi garanti altına alacak çok önemli çalışmalar yapmalıyız

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bingöl Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü tarafından düzenlenen 'Bir Mezunun Yol Haritası' programında öğrencilerle bir araya geldi. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Arınç, eğitimde yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Şu liselerde, ortaokullarda yaşanan facialara bakar mısınız? Allah cennetlerine koysun onları. Ama aynı cani aynı okuldan çıkıyor, aynı sınıftan çıkıyor. Bu nasıl bir iş yarabbi? Babası emniyet müdürü; beş tane tabanca, iki tane tüfek var adamda ve oğlunu atış poligonuna gönderiyor. Bu ne biçim bir yozlaşmadır? Bence katile verilecek ceza kadar ona ceza verilmesi lazım. Ama bunlarla önlenebilecek mi? Hem acil hem orta vade hem uzun vadede eğitim konusunu tekrar bizim ele almamız lazım. Son mesajımda onu söyledim, bu bir beka meselesidir. Filan yerde seçim varmış, bu beka meselesi değil. Bu gençler bizim geleceğimizse, geleceğimizi garanti altına alacak çok önemli çalışmalar yapmalıyız" dedi.

'EĞİTİM POLİTİKALARI GEÇMİŞTE İDEOLOJİYE DAYANIYORDU'

Arınç, gençlere iyi birer aile kurmalarını dileyerek, "Milyonlarca üniversite öğrencimiz var, 20 milyona yakın orta tahsilde öğrencimiz var. Yani bizim genç nüfusumuz bizim geleceğimizdir, örneğimizdir. İnşallah hepsi sizler gibi kaliteli bir şekilde yetişir. Ama hepiniz anne-baba olacaksınız, evlat yetiştireceksiniz. İyi bir aile kurmanızı temenni ederim, çünkü bu tür gençlerin büyük bir kısmı da aile içerisindeki boşluktan maalesef bu hale geliyorlar. Temel eğitim politikaları geçmişte ideolojiye dayanıyordu. Yani ben geçmişteki Milli Eğitim Bakanlarının neler yaptığını az çok bilirim. Bizim dönemimizde de en çok değişen Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Mesela bir bakan 13 sene bakanlık yapmıştır ama o süreç içerisinde Milli Eğitim'de 6 bakan değişmiştir. ve her gelen bakan da ayrı bir programı benimsemiştir. Çocuklar bir sınav heyecanı içerisinde oradan oraya atılan, oradan oraya koşan birer objeler haline geldiler. Ben eğitim konularını çok bilmem ama dışarıdan bu konuya ilgi duyan bir insan olarak, bugüne gelmemizin sebeplerinden birisinin tabii sebeplerin çok olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

