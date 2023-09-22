Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Esenlik Köyü'nü Ziyaret Etti

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Esenlik köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında tarihi mekanları gezen Ocak, köydeki talepleri dinledi ve okulda faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Esenlik köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Bulanık- Malazgirt Süt üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Sadrettin Arslan, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ile Esenlik köyüne geldi.

İlçedeki tarihi mekanları gezen Ocak ve beraberindekiler, Kırsal Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Şeyh İbrahim Türbesi, Mollakent Medresesi ve Haçlı Gölü'ne ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi çalışmalarına destek verdi.

Köydeki Mezar Odası olarak bilinen alanı gezen Ocak, daha sonra köy sakinleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Esenlik Köyü İlk ve Ortaokulunu da ziyaret eden Ocak, öğretmen ve öğrencilerle buluştu, okuldaki faaliyetler hakkında bilgi aldı.