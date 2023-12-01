Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, seçim kampanyasını başlattı. Başkan Kılıç, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ilk paylaşımında "Buca Kazandı" vurgusu yaparak, Buca Cezaevi'ni kaldırdıklarını, Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtıklarını söyledi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kampanyaya başladı. Başkan Kılıç'ın "Buca Kazandı" sloganıyla yürüttüğü kampanyasında ilk paylaşımı, Buca Cezaevi oldu. Kılıç, paylaşımlarında "Buca Cezaevi'ni Kaldırdık; Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtık" cümlelerine yer verdi.

Başkan Kılıç, "2019 yılı yerel seçimleri döneminde aday oldum. İlk kullandığım cümle 'Cezaevini kaldıracağız' olmuştu, bunu başarmanın mutluluğu içindeyiz. Cezaevinin kentimize en büyük zararlarından biri trafiği felç etmesiydi. Cezaevi kaldırılır kaldırılmaz kollarımızı sıvadık, harekete geçtik. Cezaevinden dolayı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açmak için hızla çalışmalara başladık. Ekip arkadaşlarım günlerce emek verdi; imar yolunu ulaşıma açtık. Trafik yükü önemli ölçüde azaldı. Kazanan Buca oldu" diye konuştu.