Bu sözler çok konuşulacak! Ümit Özdağ'dan itiraf gibi açıklama: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan polemik siyasetin yeni gündemi oldu. Bakan Soylu, Özdağ'a yönelik, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanırken, Soylu'ya meydan okuyan Özdağ'da bugün saat 11.00'de bakanlığın önüne giderek karşısına çıkmasını istedi. Ancak iki siyasi karşı karşıya gelmedi.

"HESABINI SORMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDER"

Tartışma giderek büyümeye devam ederken, Ümit Özdağ konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Halk TV canlı yayınına katılan Özdağ, Soylu'ya bir kez daha meydan okudu. Özdağ, "Bu siyasi bir şey değil artık. Kişisel bir şeye dönüştü. Ben bunun hesabını sormazsam gözüm açık gider. Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Onun yanında da polis olmaz, benim yanımda da olmaz. Bak o zaman ne olur görürüz." dedi.

"YETİŞTİRDİĞİM POLİS VE İSTİHBARATÇILAR BANA BİLGİ VERİYOR"

"Benim telefonumu hepsi dinliyor. Her hareketimi izliyorlar." diyen Özdağ, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Bunu nerden biliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Bu insanlar bana güveniyorlar, beni seviyorlar. Bana bilgi de veriyorlar" ifadelerini kullandı.