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Bozüyük Belediyesi hayvan pazarı bayrama hazır

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bozüyük Belediyesi hayvan pazarı bayrama hazır

Bozüyük Belediyesi hayvan pazarındaki kurban satış yerleri ve kesimhane düzenlenerek Kurban Bayramına hazır hale getirildi.

Bozüyük Belediyesi hayvan pazarındaki kurban satış yerleri ve kesimhane düzenlenerek Kurban Bayramına hazır hale getirildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle canlı hayvan pazarında yavaş yavaş kurbanlıklar yerini almaya başlarken hayvan pazarı ve kesimhane Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık tarafından denetlendi. İlk olarak hayvan pazarını ziyaret eden Kaymakam Öztürk ve Başkan Yardımcısı Fındık, padoklarda incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Mahmut Fındık Kaymakam Öztürk'e hayvan pazarı ve kesimhane hakkında bilgi verdi. Hayvan pazarındaki esnaflarla da görüşen Kaymakam Öztürk ve Başkan Yardımcısı Fındık esnaflara kolaylıklar dilerken ardından kesimhaneye geçerek burada da incelemelerde bulundular. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bozüyük Belediyesi Mahmut Fındık Kurban Politika Haberler

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