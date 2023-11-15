Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyarette Bulunacak

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alınacak.

Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, 16 Kasım'da ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgemizdeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.