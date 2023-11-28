Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'a başvuru dosyasını teslim etti.

Bornova Belediye Başkanlığı için Ercan Kahya aday adaylığı başvurusu yaptı

Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte, aday adaylıkları için başvurular da hız kazandı. Bornova Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuru yapanlardan bir tanesi de Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya oldu.

Ercan Kahya, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'a başvuru dosyasını bugün teslim etti. Aday adaylığı başvurusu için ilçe başkanlığına ailesi ile birlikte giden Kahya, dosya tesliminin ardından ilçe yöneticileriyle de bir araya geldi.