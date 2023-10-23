Boğazkale Kaymakamı Köylerde İncelemelerde Bulundu

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Yıldız, köy ziyaretlerinde muhtarlardan köylerin sorunları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Boğazkale'de 7 Eylül'de göreve başlayan Yıldız, ilçe merkezindeki incelemeleri tamamladıktan sonra köy ziyaretlerine başladı.

Boğazkale'ye bağlı Yeni Kadılı, Kadılı Türk, Kaymaz ve Yanıcak köylerini ziyaret eden Yıldız, muhtarlardan köylerin sorunları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Yıldız, ziyaretlerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.