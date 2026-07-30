BM Güvenlik Konseyi, yeni BM Genel Sekreteri seçiminde ilk gizli ön oylamayı gerçekleştirdi

Temmuz ayı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zenon Mukongo Ngay, BM Genel Sekreterliği seçim sürecinin ilk gizli ön oylamasının düzenlediğini bildirerek, sonuçların kamuoyuna açıklanmayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler'de mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres'in 2026 yılı sonunda görev süresinin sona ermesinin ardından yürütülen yeni genel sekreter seçimi kapsamında BM Güvenlik Konseyi ilk gizli ön oylamasını gerçekleştirdi. Güvenlik Konseyi üyeleri adayların destek düzeyini belirlemek amacıyla oy kullanırken, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Güvenlik Konseyi çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Temmuz ayı Konsey Başkanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zenon Mukongo Ngay, ön oylama süreci ve izlenecek takvime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İlk ön oylama tamamlandı"

Büyükelçi Ngay, ilk tur ön oylamanın tamamlandığını belirterek, "İlk ön oylama gerçekleştirildi. Sonuçlar, aday gösteren üye devletlerin ilgili daimi temsilcileri aracılığıyla adaylara bildirilecek. Ayrıca BM Genel Kurulu Başkanı'na da ön oylamanın gerçekleştirildiği bilgisi verilecek" dedi.

Gazetecilerin oy pusulasının içeriğine ilişkin sorusunu cevaplayan Ngay, sonuçlara ilişkin herhangi bir sayı paylaşmayacağını vurgulayarak, oy pusulasında yer alan seçenekleri anlattı. Ngay, "Sayıları açıklamayacağım ancak şunu söyleyebilirim ki oy pusulasında iki ya da üç seçenek bulunuyor. 'Destekliyorum', 'desteklemiyorum' ve 'fikrim yok' seçenekleri yer alıyor. Üyeler bu seçeneklerden birini işaretliyor. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri oylarını kullandıktan sonra sonuçlar elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki ön oylama Danimarka dönem başkanlığında yapılacak

Bir sonraki ön oylamanın tarihinin henüz belirlenmediğini ifade eden Ngay, Konseyin bu konuda bugün karar almadığını söyledi. Ngay, "Bugün bu konuda karar vermedik. Ancak önümüzdeki günlerde tarih netleşecek. Bir sonraki ön oylama Danimarka'nın dönem başkanlığı sırasında yapılacak. Çünkü yarın başkanlığımız sona eriyor. Zamanı geldiğinde kamuoyu bilgilendirilecek" diye konuştu.

"Sonuçların açıklanmaması spekülasyonları önlemeyi amaçlıyor"

Güvenlik Konseyi'nin ön oylama sonuçlarını neden kamuoyuna açıklamadığı yönündeki soruya da yanıt veren Ngay, gizlilik ilkesinin seçim sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Ngay, "Bunun arkasındaki düşünce sürecin gizliliğini korumaktır. Elbette şeffaflık ve verimlilik istiyoruz ancak aynı zamanda spekülasyonların oluşmasını da istemiyoruz. Her ikisini aynı anda sağlayamazsınız. Şeffaflık istediğinizi söyleyip sonuçları açıklamamayı eleştirebilirsiniz ancak bu, Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir karardır" dedi.

Kararın kendisine ait olmadığını vurgulayan Ngay, "Ben sadece Güvenlik Konseyi Başkanı olarak alınan kararı aktarıyorum. Bu benim kişisel görüşüm değil. Demokratik Kongo Cumhuriyeti temsilcisi olarak değil, Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün kaç tur ön oylama gerçekleştirildiğine ilişkin soruyu da cevaplayan Ngay, "Sadece bir tur oylama yapıldı" ifadelerini kullandı. Kadın adayların performansına ilişkin soruya da kısa bir cevap veren Ngay, "Herkes iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterliği yarışındaki isimler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yıl sonunda görev süresinin dolması nedeniyle yeni Genel Sekreterlik yarışında için 6 aday yer alıyor. Adaylar arasında, Şili eski Cumhurbaşkanı ve BM İnsan Hakları eski Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ekvador eski Dışişleri Bakanı ve BM Genel Kurulu eski Başkanı Maria Fernanda Espinosa, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Kosta Rikalı eski Bakan ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Guyana BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett ve Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı