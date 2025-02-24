Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor

Trump, Ukrayna'daki en büyük isteğine kavuştu
Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu

BM'deki oylamaya ABD damga vurdu! Rusya ile artık aynı saftalar
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı

İlk düdük öncesi ezeli rekabette eşi benzeri görülmemiş olay!
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu

Dev derbideki bu gol iptal oldu!

BM'den Rusya'ya Askeri Geri Çekilme Çağrısı

BM'den Rusya'ya Askeri Geri Çekilme Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal ve şartsız askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısını 93 'evet' oyuyla kabul etti. ABD'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke tasarıya 'hayır' oyu verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'dan derhal ve şartsız olarak askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısı 93 "evet" oyuyla kabul edilirken, aralarında ABD'nin de bulunduğu 18 ülke ise tasarıya "hayır" oyu verdi.

BM Genel Kurulunda, Rusya- Ukrayna savaşının 3'üncü yıldönümünde Rusya'nın Ukrayna'dan derhal ve şartsız olarak askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısı oylandı. Tasarı 93 "evet" oyuyla kabul edilirken, aralarında ABD'nin de bulunduğu 18 ülke karara "hayır" oyu verdi. 65 ülke ise çekimser kaldı.

Kararda Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen ve şartsız olarak çekilmesi, tüm ülkelerin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, savaşın barışçıl yollarla çözülmesi ve 2024 yılı içinde sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu. Oylama öncesinde ABD, Ukrayna'ya ABD tarafından önerilen farklı bir karar tasarısını desteklemesi için baskı yaptı. ABD'li yetkililer, önerilen kararın Rusya'nın saldırganlığından bahsetmeden savaşa son verilmesini talep eden bir metin olduğunu belirtti. Ancak Ukrayna, Rus işgalini açıkça vurgulayan kendi karar tasarısını geri çekmeyi reddetti. Bunun üzerine ABD, Ukrayna'nın sunduğu karar tasarısına "hayır" oyu verdi. ABD'nin bu tutumu, hem Ukrayna hem de Avrupa ülkeleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"ABD'nin tutumu hayal kırıklığına neden oldu"

BM'de oylama öncesinde konuşan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa, ülkesinin işgal sonrası meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtti. Betsa, Rusya'nın saldırısının BM Şartı'na aykırı olduğunu vurgulayarak, "Tüm ulusları, BM Şartı'nın, insanlığın ve adil barışın yanında durmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD'nin "hayır" oyu vermesi üzerine Ukrayna heyeti, ABD'nin tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Diplomatik kaynaklara göre, Ukrayna ve ABD arasında bu konuya ilişkin gergin görüşmeler yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye yönelik eleştirilerini artırarak, Kiev yönetimini savaşı başlatmakla suçlamıştı. Trump, Zelenskiy'i "diktatör" olarak nitelendirmiş ve Ukrayna'nın hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtmişti.

BM ve Güvenlik Konseyi'ndeki durum

BM Genel Kurulu, Ukrayna konusundaki tartışmaların ana platformu haline geldi. Güvenlik Konseyi, Rusya'nın veto hakkı nedeniyle herhangi bir karar alamadığı için etkisiz kalmaya devam ediyor. Ancak BM Genel Kurulu'nda alınan kararlar yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, uluslararası kamuoyunun tutumunu göstermesi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
img

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
img

"Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.