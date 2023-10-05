Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, kurum amirleriyle toplantı yaptı

Kurum amirleriyle toplantı yapan Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, verilen hizmetlerin sıkı bir şekilde takip edileceğini belirtti.

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında ilçe kurum amirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumların iş ve işlemleri görüşülürken, kış ayları hazırlıkları da değerlendirildi. Vatandaşlara verilen hizmetlerin takip edileceğini vurgulayan Kaymakam Çelik, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın birinci öncelik olduğunu unutmayalım. Verilen hizmetleri sıkı bir şekilde takip edelim" dedi.

Kaymakam Çelik, taleplerin ardından kurum amirlerine teşekkür etti. - BİNGÖL