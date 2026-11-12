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Binali Yıldırım, yaralanan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ve eşini ziyaret etti

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Binali Yıldırım, yaralanan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ve eşini ziyaret etti
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Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, kazada yaralanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'i Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yıldırım, çiftin sağlık durumuyla ilgili bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAZA GEÇİREN BAŞKAN VE EŞİNE ZİYARET

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, geçirdiği kazada yaralanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'i Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yıldırım ve beraberindeki heyet, kontrol amaçlı hastanede bulunan Başdeğirmen çiftinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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