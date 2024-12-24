Üye Girişi
Haberler
Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ masadan kalktı: Toplantıya katılmayacağız
Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
Asgari ücrette işveren desteği belli oldu

Bill Clinton Grip Tedavisinin Ardından Taburcu Edildi

Bill Clinton Grip Tedavisinin Ardından Taburcu Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, grip tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi. Sözcüsü, Clinton ve ailesinin hastane ekibine teşekkür ettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan eski başkanın, grip tedavisi gördükten sonra bugün taburcu edildiğini bildirdi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan iyi haber geldi. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan eski başkanın, grip tedavisi gördükten sonra bugün erken saatlerde taburcu edildiğini bildirdi. Urena yaptığı açıklamada, "Kendisi (Clinton) ve ailesi MedStar Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki ekip tarafından sağlanan olağanüstü bakım için derin minnettarlık duymakta ve aldığı nazik mesajlar ile iyi dilekler karşısında duygulanmaktadır. Herkese mutlu ve sağlıklı bir tatil sezonu geçirmeleri için en içten dileklerini iletiyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
img

İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
img

İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi

Son Dakika Haberleri

Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%) Manisa okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Manisa Valiliği)? Asgari ücret 22 bin TL mi oldu? İzmir okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika İzmir Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Isparta Valiliği)? Konya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Konya Valiliği)? Burdur okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Burdur Valiliği)? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! Asgari ücret toplantısı bitti mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.