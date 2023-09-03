Bilecik Valisi Şefik Aygöl İl Jandarma Komutanlığı ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarını inceleyerek yeni projeler ortaya koyacağını ve güvenliği artıracağını açıkladı. Vali Aygöl, görevi sona eren İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal'a başarı belgesi takdim etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ile bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmaları inceleyen Vali Aygöl yeni projeler ortaya koyacağını ve güvenliği en üst düzeye yükselteceğini açıkladı. Vali Aygöl tayini nedeniyle görevi sona eren İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal'a başarı belgesi takdim etti ve yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK